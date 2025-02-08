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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Polis Tarafından Sonlandırıldı

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Polis Tarafından Sonlandırıldı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi, Arapça müzik çalındığı ve yasaklanmış sloganlar atıldığı gerekçesiyle polis tarafından sona erdirildi. Katılımcılar, 'İsrail'e silah tedarik etmeyin' ve benzeri sloganlarla protestoda bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi, Arapça müzik çalındığı, sloganlar atıldığı ve konuşma yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.

"Batı Şeria'daki saldırganlığı durdurun- İsrail'e silah tedarik etmeyin" sloganıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisi için yüzlerce kişi Wittenbergplatz metro istasyonu yakınındaki meydanda toplandı.

Gösteride, Filistin bayrakları ile üzerinde "Batı Şeria'dan ellerinizi çekin", " İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze satılık değil", "Filistin'e özgürlük" ve "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

İsrail ve ABD aleyhine sloganların atıldığı gösteride, Arapça müzik çalındığında polis bunun yasak olduğunu belirterek müziğin durdurulmasını istedi.

Daha sonra polis aracından, gösteride Arapça herhangi bir sloganın atılması veya konuşma yapılmasının önceden yasaklandığı belirtilerek bunun ihlal edildiği gerekçesiyle eylemin sonlandırıldığı anonsu yapıldı ve göstericilerden meydandan ayrılmaları istendi.

Eyleme katılan 50'den fazla gösterici ise meydandan ayrılmak istemedi ve oturma eylemi yaptı.

Bu göstericilere karşı sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis, gösteri öncesinde eylemde sadece Almanca ve İngilizce sloganlar atılması şartı getirmiş ve yürüyüş yapılmasına izin vermemişti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 300'den fazla kişinin katıldığı ve toplam 250 polisin görev yaptığı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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