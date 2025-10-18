Haberler

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan gösteride, Filistin'e destek ve İsrail'in işlediği soykırımın protesto edilmesi amacıyla bir araya gelen kalabalık, insani yardım çağrısında bulundu ve işgalin sona ermesini talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Berlin'in Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'i desteklemek ve İsrail'in işlediği soykırımı protesto etmek için çok sayıda kişi toplandı.

Göstericiler, Gazze'ye insani yardımın girmesini, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalin son bulmasını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasını ve Almanya'nın İsrail'e desteğini kesmesini talep etti.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük", "İnsan onuru dokunulmazdır" ve "Savaş ve işgal dursun, İsrail'e silah sağlanmasın" yazılı pankartlar ile Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin ve çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Eylemde, "İsrail çocukları öldürüyor", Netanyahu mahkemeye" "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atıldı.

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Polis, gösterinin yapıldığı bölgenin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
