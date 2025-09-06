Haberler

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi yapıldı. Göstericiler, Filistin Milli Marşı eşliğinde çeşitli sloganlar atarak, Filistin'e destek verdiklerini ifade ettiler. Olaysız sona eren gösteride, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek isteyen çok sayıda kişi, Berlin şehir merkezindeki Breitscheid Meydanı'nda toplandı.

Filistin Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan gösteride, Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğrafları ile üzerinde "Filistin özgür olacak", "Aşır sağcı büyük İsrail'e hayır" ve "İsrail bir günde 6 gazeteciyi öldürdü" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

"Terörist İsrail", "Gazze'deki çocuklar yaşamak istiyor, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu karşı çıkıyor", "Çocuk katili İsrail" ve " Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'e destek veren Alman hükümetini de protesto etti.

Bu arada İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
