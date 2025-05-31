Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Berlin Kreuzberg'teki Oranienplatz Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "İsrail terör devletidir" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı ve üzerinde, "Siyonizm öldürür", "Yahudiler soykırıma karşı", "Filistinlilere uygulanan terörü durdurun", "İsrail'e silah verilmesin" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Gösteriye bazı Yahudi kökenli Almanların da destek vermesi dikkati çekti.

Burada bir konuşma yapan Thomas adlı Yahudi, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını sert bir dille eleştirdi.

Thomas, Almanya'nın Gazze'deki soykırımı desteklemeye devam ettiğini savunarak, "Belli ki Almanya'da gerçeği söylememizden korkuluyor. Gerçeği söylememizi engellemek için neden bu kadar çok polise ihtiyaç var?" diye sordu.

Thomas ayrıca Filistin'in özgürlüğü için birlikte mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.