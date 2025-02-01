Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Berlin Birleşik Filistin Komitesince (VPNK) düzenlenen gösteriye katılanlar, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Berlin Belediye Binası önünde toplandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "Siyonizm suçtur, "Gazze'ye özgürlük" ve "Biz binleriz, biz milyonlarız, Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Batı Şeria'ya ve Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Naziler bile hastaneleri bombalamadı", "İntifada hepimiz için kurtuluş çağrısıdır" ve "Sürgüne hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bir göstericiyi gözaltına aldı.

Yürüyüş güzergahındaki Scholoss Meydanı'nda İsrail bayrakları açan bir grup ise gösteriyi provoke etmeye çalıştı.