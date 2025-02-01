Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Uçak, AVM yakınına düştü: Çok sayıda can kaybı var
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yüzlerce kişinin katılımı ile Filistin'e destek için yapılan gösteride, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları protesto edildi. Göstericiler, Filistin bayrakları ile çeşitli sloganlar atarak özgürlük talebinde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Berlin Birleşik Filistin Komitesince (VPNK) düzenlenen gösteriye katılanlar, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için Berlin Belediye Binası önünde toplandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "Siyonizm suçtur, "Gazze'ye özgürlük" ve "Biz binleriz, biz milyonlarız, Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Batı Şeria'ya ve Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Naziler bile hastaneleri bombalamadı", "İntifada hepimiz için kurtuluş çağrısıdır" ve "Sürgüne hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bir göstericiyi gözaltına aldı.

Yürüyüş güzergahındaki Scholoss Meydanı'nda İsrail bayrakları açan bir grup ise gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
img

Osmanlı padişahının torunu son nefesini otobüste verdi
img

İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.