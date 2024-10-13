Üye Girişi
Haberler

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anısına düzenlenen gösteride, çocukların isimleri okunarak yüzlerce çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlenerek, İsrail'in saldırılarında öldürülen çocukların isimleri okundu.

Kentin merkezi anıt binası olan Neue Wache'nin önünde "Gazze savaşı sırasında öldürülen Filistinli çocukların anısına saygı nöbeti" sloganıyla gösteri düzenlendi.

Gösteride ölen çocukların isimleri okundu ve Unter den Linden Caddesi'nin kaldırımına Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

İsrail saldırılarında öldürülen yaklaşık 17 bin Gazzeli çocuğun isimleri yerel saatle 10.00'da okunmaya başlandı. Değişik kişiler tarafından çocukların isimlerinin okunması gece yarısına kadar sürecek.

Gösteride, "Senin sessizliğin soykırıma imkan veriyor" ve "İnsan hakları beyazların ayrıcalığı değildir. Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı dövizler de taşındı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel

İnsan Hakları Orta Doğu Politika Filistin Almanya İsrail berlin Güncel Dünya Çocuk

İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi

Elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.