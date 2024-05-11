Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kreuzberg ilçesindeki Oranienplatz'da toplanan yaklaşık 3 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için Hermannplatz'a doğru yürüdü.

Göstericiler Gazze'de soykırımın durdurulmasını isteyerek, "İsrail terör devletidir", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin çok yaşa " şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda Almanya'nın İsrail'e silah sağlayarak savaş suçuna ortak olduğu ifade edildi.