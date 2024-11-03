Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Çok Sayıda Gözaltı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Berlin'de 1000'den fazla kişi, Platz der Lufbrücke metro istasyonunun yakınında toplandı.

Buradan Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, üzerinde "Filistinli çocuklar, Avrupa'daki çocuklardan daha az mı değerli?", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Alman silahları Gazze'de öldürüyor" ve "İsrail'i ve dostlarını boykot etmek etkilidir" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Yürüyüş sırasında polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Göstericilere sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı.

Polisin müdahalesinden dolayı yürüyüş Gneisenau metro istasyonu yakınında sonlandırıldı. Buradan ayrılmayan büyük bir gösterici grup gözaltına alındı.