Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Şehir merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasındaki 17 Haziran Caddesi'nde toplanan binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, Gazze halkının aç bırakılmasını ve Filistinlilerin yerlerinden edilme planlarını protesto etti.

Göstericiler, üzerinde "Apartheid ve soykırımı durdurun", "Filistin hiçbir zaman ölmeyecek", "Etnik temizlik bir ihtilaf değildir, bir suçtur" ve "Gazze hayatta kalmak istiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemi organize edenler arasında yer alan " Orta Doğu'da Adil Bir Barış İçin Yahudilerin Sesi" Derneği'nden Udi Raz, burada yaptığı konuşmada Filistinlilerin sadece İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle değil, aynı zamanda Almanya'daki devlet baskısı nedeniyle de zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Raz, "Filistin'in siyonizmden kurtuluşu aynı zamanda ve her zaman Yahudiliğin siyonizmden kurtuluşu anlamına da gelmektedir." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleşmektedir"

Uluslararası Af Örgütü'nden Sophi Asmus da Alman hükümetinden İsrail'in savaş suçlarını net bir şekilde kınamasını isteyerek, "İsrail ordusunun her gün yaptığı bombalamaları görmüyor musunuz, İsrail askerleri tarafından sivil altyapının kasıtlı olarak büyük ölçüde tahrip edildiğini görmüyor musunuz, İsrail ablukası nedeniyle açlık çeken çocukları görmüyor musunuz?" diye sordu.

İsrailli komutanlar ve İsrail hükümet üyelerinin basın toplantılarında ve televizyon programlarında duyurup uyguladığı, Gazze'deki tüm nüfusun aç bırakılması ve yerlerinden edilmesinin insanlığa karşı işlenen suçlar olduğunu vurgulayan Asmus, "Gazze'de Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleşmektedir" dedi.

Gösteriye katılanların bir bölümü daha sonra Federal Meclis karşısında bulunan bir alanda Filistin'e destek amacıyla kurulan çadır kampına geçti.

Çadırlardan birinde, üzerinde "Soykırım" yazılı bir pankart asılırken, kamptaki göstericiler İsrail aleyhine slogan attı.