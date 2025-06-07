Berlin'de Filistin'e Destek Gösterileri

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterileri
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Almanya'nın Berlin kentinde, Filistin'in desteklenmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto amaçlı iki gösteri düzenlendi. Göstericiler, 'Filistin'e özgürlük' ve 'Soykırımı durdurun' gibi sloganlar attı. Güvenlik önlemleri alındı, üç kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla iki gösteri gerçekleştirildi.

Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'i desteklemek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 150'nin üzerinde kişi toplandı.

Göstericiler Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor", "Filistin'e özgürlük", "Saldırganlığı durdurun" ve "Gazze'deki kuşatmayı kaldırın" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, Almanya'dan, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e silah tedarik etmeyi bırakması ve Filistin halkına destek vermesi talep edildi.???????

Mehring Meydanı'nda da İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi toplandı.

Göstericiler, "Terörist İsrail", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Biz binleriz, biz milyonlarız, Filistin özgür olacak", "Siyonizm suçtur", "Gazze sen ağlama, Filistin özgür kalacak" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin dikkati çektiği protestolarda polis en az 3 göstericiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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