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Berlin'de Filistin'e Destek Eyleminde Gözaltılar

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için 1000'nin üzerinde eylemci, Berlin'in güneyinde bulunan Steglitz Belediyesi önünde toplandı. Eylem sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve en az 6 eylemci yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için 1000'nin üzerinde eylemci, Berlin'in güneyinde bulunan Steglitz Belediyesi önünde toplandı.

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, üzerinde "Ateşkes şimdi", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Gazze'nin gıdaya, barışa ve adalete ihtiyacı var" yazan dövizler taşıdı.

Eylemde "Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun", "Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor", "Soykırımı durdurun, "Ateşkes şimdi" ve "Terörist İsrail" sloganları atıldı.

Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis, Innsbrucker Platz Meydanı'na gelindiğinde müdahalede bulunarak yürüyüşü sonlandırmak istedi. Burada da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Gösteride en az 6 eylemci yaralandı, yaralılara olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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