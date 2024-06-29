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Berlin'de Filistin'e Destek Eyleminde Gözaltılar

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Polis müdahalesi sırasında bir eylemci baygınlık geçirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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