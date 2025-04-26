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Berlin'de Filistin Destekçileri İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Berlin'de Filistin Destekçileri İsrail Saldırılarını Protesto Etti
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Almanya'nın Berlin şehrinde yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi. Protestocular, çeşitli döviz ve pankartlarla görüşlerini ifade ederken, İsrail yanlısı bir grup da olayın yakınında bulunarak gerilim yarattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları protesto edildi.

Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etmek için Breitscheid Meydanı'nda toplandı.

Gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Filistin'in tek suçu var olmaktır", "Gazze ölüyor" ve "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetine tepki gösteren protestocular, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail", "Gözlerinizi açın Gazze'de çocuklar ölüyor", "Gazze'nin çocukları yaşamak istiyor ancak Almanya karşı çıkıyor" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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