Berlin'de, İsrail'in AB'nin "Ufuk Avrupa" araştırma programından çıkarılması için gösteri yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi bir grup, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in, Avrupa Birliği (AB) tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı'ndan çıkartılması için gösteri düzenledi.

Berlin'de AB temsilciliğinin de bulunduğu Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı'nda toplanan bir grup, İsrail'in Ufuk Avrupa araştırma programından çıkarılmasını ve bu ülkenin finanse edilmemesini istedi.

Göstericiler, "İsrail Horizon programından çıksın. Soykırım için AB fonuna hayır", "AB, İsrail'in apartheid rejimine verdiği desteği durdur", "AB işbirlikçidir" ve "AB utan" yazalı döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde "AB soykırımı destekliyorsun", "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in, insan haklarını ihlal ettiği vurgulanarak, AB'nin, soykırım işleyen İsrail ile işbirliği yapmayı sonlandırması ve İsrail'i Ufuk Avrupa Programı'ndan çıkarmasını talep edildi.

Ufuk Avrupa ve İsrail'in katılımı

Ufuk Avrupa Programı, AB'nin ekonomik büyüme, teknolojik gelişim ve istihdam yaratmayı hedefleyen başlıca araştırma ve yenilik platformu olarak öne çıkıyor.

İsrail, Ufuk Avrupa'ya 2021'de "ortak ülke" olarak AB üye ülkeleriyle eşit şartlarda dahil olmuş ve programa mali katkıda bulunmuştu.