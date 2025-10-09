Berlin'de Filistin Destek Gösterisinde Milletvekili Reisner'e Polis Saldırısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Sol Parti (Die Linke) milletvekili Lea Reisner'in, polis memurunun yumruklu saldırısına uğradığı görüldü.

7 Ekim'de Alexander Meydanı'nda yapılan Filistin'e destek gösterisine katılan milletvekili Reisner, polis ile göstericiler arasındaki gerginliği azaltmaya çalıştığı esnada polis tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Bir polis memurunun arkadan gelerek Reisner'in yüzüne yumruk attığı ve ardından hızla geri çekilerek ortadan kaybolduğu anlar görüntü ve fotoğraflara yansıdı.

Kalabalığı kontrol altına almak için alanı araçlarla çevreleyen polis, bazı göstericileri zor kullanarak gözaltına almış, bu sırada bir TOMA da hazır bekletilmişti.

Polisin gösteriye katılanlara sert müdahalede bulunması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.