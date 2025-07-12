Berlin'de Filistin Destek Eylemine Sert Polis Müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek eyleminde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yüzlerce kişi Neptun Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Bu savaş değil, soykırımdır", "Boykot İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze'de çocuklar yaşamak istiyor", "İsrail çocukları öldürüyor" ve "Terörist İsrail" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis eylemde birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Polisin gözaltılar sırasında orantısız güç kullanması dikkati çekerken emniyet güçlerinin sert müdahalesi sırasında eyleme katılan bir kadın ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk tıbbı müdahalede bulunmasının ardından sedyeyle ambulansa konulan kadın, hastaneye kaldırıldı.