Albüm: Almanya'nın Başkenti Berlin'de Elektrik Kesintisi Devam Ediyor
Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında elektrik şebekesine yapılan saldırı nedeniyle binlerce ev, mağaza ve restoran dördüncü gün de elektriksiz kaldı. Onarım çalışmaları devam ediyor.

BERLİN, 7 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında elektrik şebekesine yapılan saldırı nedeniyle binlerce ev, süpermarket, mağaza, restoran ve diğer işletmeler üst üste dördüncü gün de karanlıkta kalmaya devam etti. Ekipler, elektriği yeniden sağlamak için onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
