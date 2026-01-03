Almanya'nın başkenti Berlin'deki 50 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisinde kundaklama şüphesi
Almanya'nın Berlin kentinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve 2 bin ticari işletme elektriksiz kaldı. Yangının kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'de elektrik kablolarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 50 bin hane ile 2 bin ticari işletmenin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Polis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin'den yapılan açıklamada, Teltow Kanalı üzerindeki elektrik kablolarının yandığı ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.
Yetkililer, kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini belirtti.
Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ve telefon hizmetinden yoksun kaldığını aktaran yetkililer, geniş bir bölgede ısıtma sistemlerinin de devre dışı olduğunu kaydetti.