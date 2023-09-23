Berlin'de depremzedelere destek semineri düzenlendi

Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenerek Almanya'ya gelen depremzedeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Birlikte İyileşelim' projesinin birincisi Berlin'de gerçekleştirildi. Berlin Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte depremzedeler ve yakınları bir araya geldi. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, projenin depremzedelere psikososyal destek sağlamayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Almanya'daki yakınlarının yanına gelen depremzedelere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Birlikte İyileşelim" projesinin birincisi Berlin'de düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Berlin Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile başlattığı proje çerçevesinde çok sayıda depremzede ve yakınları, Berlin Yunus Emre Enstitüsünde bir araya geldi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, açılışta yaptığı konuşmada, yüzyılın felaketinin üzerinden aylar geçtiğini söyledi.

Deprem sonrasında oluşan dayanışma ruhunun neler başarabileceğini Berlin'de gördüklerini belirten Şanlı, "Bazı yaraların sarılması zordur ve zaman alır. Ancak diğer bir gerçek vardır ki insana insan gerektir. İnsan kendisini yalnız gördüğü yerde içe kapanır. Birlik ve dayanışma ruhuyla ise filizlenir." dedi.

Berlin'deki Türk toplumunun seferberlik içerisine girerek yardım topladığını anlatan Şanlı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu koordinasyonunda Berlin'den ilk etapta yaklaşık 1500 ton ayni yardımın Türkiye'ye gönderildiğini anımsattı.

Şanlı, bugün ilk kez düzenlenen "Birlikte İyileşelim" programını son derece faydalı bulduğunu dile getirerek, "Böylelikle elim felaketten etkilenen siz kıymetli vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlanması amaçlanmakta. Devletimiz ülkemizde deprem bölgesindeki imar çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda yoğun faaliyet içerisindeyken ülkemiz dışında Berlin'de de ve daha bir çok noktada yaralara merhem olmaya devam etmektedir. Birlikte İyileşelim seminerler dizisi de buna güzel bir örnek teşkil etmektedir." şeklinde konuştu.

Depremzedelerin Berlin'de bulunduğu süre boyunca başkonsolosluktaki görevli psikologlardan destek almaya devam edebileceğini vurgulayan Şanlı, "Başkonsolosluğumuz sizlerin evi. Burada bulunacağınız süre boyunca bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın." ifadesini kullandı.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Psikososyal Destek Saha Koordinatörü Füsun Serim ise depremzede ve yakınlarına yönelik seminer verdi.

???????"Birlikte İyileşelim" projesi kapsamında Almanya'nın diğer şehirlerinde de etkinlikler düzenlenecek. Projeye katılmak isteyenler başvurularını "https://forms.aile.gov.tr/birlikte-iyileselim" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Almanya'da yaşayan Türklerin deprem bölgesindeki yakınlarını geçici süreliğine bulundukları ülkeye davet ettiği ve Alman makamlarınca da özel bir vize düzenlemesi gerçekleştirildiği belirtilerek, bu kapsamda depremden etkilenen 12 bine yakın kişinin Almanya'ya gittiği kaydedilmişti.

Bu ülkedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için harekete geçen Bakanlık, Berlin Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile "Birlikte İyileşelim" projesi başlatmıştı.