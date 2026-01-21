Almanya'da bir kadın Rusya'ya casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Rusya'ya casusluk yaptığı iddia edilen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada Almanya-Ukrayna vatandaşı Ilona W. adlı kadının Kasım 2023'ten bu yana Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile istihbarat bağlantıları kurduğu ve Rus gizli servisi için çalışan bir kişiyle temas halinde olduğu belirtildi.

Şüphelinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli hassas verileri bu kişiye ilettiği ifade edildi.

Ilona W'nin, üst düzey siyasi etkinliklere katılan kişiler hakkında çeşitli bilgileri topladığı, savunma sanayisi tesislerinin konumları ve Ukrayna'ya planlanan İnsansız Hava Aracı (İHA) teslimatlarına ilişkin veriler elde ettiği ileri sürülüyor.

Ayrıca, Ilona W'nin zaman zaman Rus Büyükelçiliğinden tanıdığı bir kişiye sahte kimlikle Berlin'deki siyasi etkinliklere katılmasına yardımcı olduğu ve bu etkinliklerde istihbarat açısından önemli kişilerle bağlantılar kurduğu iddia ediliyor.

Tutuklanan zanlının, soruşturma hakimi önüne çıkarılacağı, burada 30 Aralık 2025 tarihli tutuklama emrinin kendisine tebliğ edileceği ve tutukluluğun devamına karar verilmesinin beklendiği bildirildi.

Rus ve Alman vatandaşı iki kişi yabancı terör örgütüne destek vermekten tutuklandı

Öte yandan Başsavcılık, Rusya vatandaşı Suren A. ve Almanya vatandaşı Falko H'nin de yabancı terörist örgüt olarak kabul edilen "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri"ne destek vermek suçlamasıyla tutuklandıklarını açıkladı.

Suren A. ve Falko H'nin 2016 yılından bu yana "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" lehine erzak ve tıbbi ürünlerin yanı sıra insansız hava araçlarının nakliyesini organize eden bir dernekte önemli pozisyonlarda görev yaptıkları vurgulandı.

Suren A'nın 14.000 avrodan fazla parayı "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri"ne aktardığı ayrıca oradaki milisler için mal nakliyesini finanse ettiği belirtildi.

Falko H'nin de Donbas'ta "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" temsilcileriyle görüşerek siparişler aldığı ve düzenli olarak yerinde mal dağıtımına katıldığı ifade edildi.