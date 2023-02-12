Berlin'de camilerde depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı camilerde, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı camilerde, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

IGMG Berlin Bölge Başkanlığının "Şimdi dua vakti" çağrısıyla, Müslümanlar sabah namazında camilerde toplandı.

Neukölln ilçesinde bulunan Gazi Osman Paşa Camisi'nde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül, AA muhabirine, Avrupa'da ve Almanya'da Müslümanların depremin meydana geldiğini duyduklarında duyarlı bir şekilde hem nakdi hem de ayni yardımlar yaptığını söyledi.

Bütün camilerde hayatını kaybedenler için cuma günü gıyabi cenaze namazları kılındığını anımsatan Gül, "Bizler de orada yaşayan Müslüman kardeşlerimize, vefat eden kardeşlerimize hasta olan kardeşlerimize her birine ayrı ayrı dua ederek, en azından cemaatimizle onlarla birlikte olduğumuzu iletmek istedik." dedi.

IGMG Berlin Bölgesi Başkanı Hasan İstanbul da depremzedeler için Berlin'de yardım kampanyasının devam ettiğine dikkati çekerek, burada kurulan kriz masasıyla kampanyayı Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ile koordine ettiklerini belirtti.

İstanbul, depremden sonra yardımlara katkı sağlayan tüm gönüllere, polis teşkilatına ve kurtarma ekiplere de dua ettiklerini kaydetti.