Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Berlin Polisi Sözcüsü Thilo Cabitz, olay yerinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.30'da, bir kişinin aracını yayaların üzerine sürdüğünü belirterek, "Şu an bunun kasıtlı bir eylem mi trafik kazası mı yoksa tıbbi bir durum olup olmadığını inceliyoruz." dedi.

Cabitz, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Araç sürücüsünün olay yerindekiler tarafından tutulduğunu, polis ekipleri olay yerine geldiğinde bu kişinin gözaltına alındığını bildiren Cabitz, sorgulamanın devam ettiğini aktardı.

Cabitz, henüz incelemenin başında olduklarını, gelişmelere ilişkin bilgileri, kendisine ulaştığında paylaşabileceğini ifade etti.

Berlin polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kürfüstendamm ile Ranke caddelerinin kesiştiği yerde aracını yayaların üzerine süren kişinin kimliğiyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada Berlin'de yaşayan 29 yaşındaki Ermeni kökenli Alman olduğu ifade edilen kişinin, aracını yayaların üzerine sürdükten sonra bir dükkanın içine girerek durduğu belirtildi.

Halktan olay yerinde kayda alınan görüntülerin internet üzerinden paylaşılmaması istenen açıklamada, olaya ilişkin tanıkların arandığı belirtildi.

Berlin itfaiyesinin de Twitter'dan yaptığı açıklamada olayda yaralananlardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey ile İçişleri Bakanı Iris Spranger olay yerinde incelemelerde bulundu.

Spranger burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın içinde afişlerin bulunduğunu, ancak burada söylenecek şeyler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Hangi afişler vardı? şeklindeki soruya cevap veren Spranger, Türkiye hakkında bazı ifadelerin yer aldığı afişlerin olduğunu, ancak kendisinin bu afişleri görmediğini ve daha fazla ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

Spranger ölen kişinin Hessen eyaletinden öğrencileriyle Berlin'i ziyarete gelen bir kadın öğretmen olduğu bilgisini paylaştı.

Alman basınında yer alan haberlerde yaralılar arasında öğrencilerin de bulunduğu, bir başka öğretmenin de ağır yaralandığı belirtildi.

Adı Gor H. olarak açıklanan sürücünün aracının, kız kardeşi üzerine kayıtlı olduğu aktarıldı.