Berlin'de Bir Araç Kalabalığın Arasında Daldı - Haberler

Berlin'de Bir Araç Kalabalığın Arasında Daldı
Xinhua - Güncel
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BERLİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalığın arasına daldıktan sonra bir mağazanın vitrinine giren araç, 8 Haziran 2022.
BERLİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalığın arasına daldıktan sonra bir mağazanın vitrinine giren araç, 8 Haziran 2022. Alman haber ajansı DPA'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre, Berlin'in Charlottenburg semtinde bir aracın kalabalığın arasında girmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi ise yaralandı. (Fotoğraf: Huang Yan/Xinhua)
Xinhua / Güncel