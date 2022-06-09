Berlin'de Bir Araç Kalabalığın Arasında Daldı - Haberler

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Berlin'de Bir Araç Kalabalığın Arasında Daldı

Xinhua - Güncel
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Berlin'de Bir Araç Kalabalığın Arasında Daldı

BERLİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalığın arasına daldıktan sonra bir mağazanın vitrinine giren araç, 8 Haziran 2022.

BERLİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalığın arasına daldıktan sonra bir mağazanın vitrinine giren araç, 8 Haziran 2022. Alman haber ajansı DPA'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre, Berlin'in Charlottenburg semtinde bir aracın kalabalığın arasında girmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi ise yaralandı. (Fotoğraf: Huang Yan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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