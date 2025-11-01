Berlin'de Balfour Deklarasyonu Protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'in işgaline zemin hazırlayan 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu protesto edildi.

İsrail'in kuruluşuna giden süreci hızlandıran Balfour Deklarasyonu ile Gazze'deki soykırımı protesto etmek için çok sayıda kişi İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği yakınında toplandı.

Göstericiler daha sonra ellerinde Filistin bayraklarıyla Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydana kadar yürüdü.

Üzerinde "Balfour Deklarasyonu sömürge suçuydu", "Biz unutmayız, affetmeyiz, pes etmeyiz", "Geri dönüş zaman aşımına uğramayan bir haktır" ve "Soykırımı durdurun" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Vatanımızı çaldıkları için buradayız ve sesimizi çıkarıyoruz", "Çocuk katili İsrail", "Terörist İsrail", "Bu savaş değil soykırımdır" ve "İsrail çocukları öldürüyor, Almanya destekliyor" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca Sudan'da sivillere yönelik katliamlara da tepki gösterdi.

" Orta Doğu'da Adil Bir Barış İçin Yahudi Sesi Derneği"nden Thomas, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin özgürlük mücadelelerinde yalnız olmadıklarını belirterek, "Her gün İsrail'deki siyonist ve faşist rejimin sizin halkınıza karşı işlediği yeni zulümleri gördüğümde, gözyaşlarım akıyor, kalbim kan ağlıyor. Ancak aynı zamanda, bu soykırıma, bu toplu katliama karşı sizlerle birlikte sokağa çıkıp mücadeleye devam etme kararlılığımız da artıyor." dedi.

İsrail'in işlediği savaş suçlarına dikkati çeken Thomas, "Gazze'de her gün tutuklulara vahşice işkence yapıldığı, kadınların ve çocukların öldürüldüğü yeni savaş suçları ortaya çıkıyor. Batı Şeria'da her gün saldırılar yapılıyor. Özellikle şimdi, zeytin hasadı sırasında insanlar öldürülüyor. Zeytin ağaçları sökülüyor ve böylece halkınızdan çok sayıda insanın geçim kaynağı yok ediliyor." ifadelerini kullandı.

Thomas, Lübnan'a yönelik de saldırılar gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada bir kez daha vurguluyorum. Siz yalnız değilsiniz. Tüm dürüst insanlar, ister Yahudi, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister hümanist olsun Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar sizinle birlikte mücadele edecek." şeklinde konuştu.

Yürüyüş sırasında Berlin polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.