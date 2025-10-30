Berlin'de 'Aile: Son Sığınak' konferansı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Aile: Son Sığınak" başlıklı konferans düzenlendi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Şehitlik Camisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansta, çağdaş dünyada aile kurumunun karşı karşıya olduğu zorluklar, aile bağlarının güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Prof. Dr. Sayar, aileyi "insanın huzur bulduğu son sığınak" olarak tanımlayarak, modern hayatın hızla değişen dinamikleri içinde, aile yapısının korunmasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

"Aile, insanın köklerini hatırladığı yerdir"

Bireyselliğin ön plana çıktığı, dijitalleşmenin ilişkileri yüzeyselleştirdiği bir çağda aile bağlarının yeniden düşünülmesi gerektiğini belirten Sayar, "Aile, insanın köklerini hatırladığı, sevgi, merhamet ve dayanışma duygularını yeniden inşa ettiği yerdir." ifadelerini kullandı.

Anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin, aile içindeki dengeyi belirlediğinin altını çizen Sayar, ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımında şefkat, sabır ve anlayışın temel unsurlar olduğunu dile getirdi.

Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin karşılaştıkları kültürel ve sosyal zorluklara da değinen Sayar, aile içinde kültürel değerlerin aktarımının önemine dikkati çekti.

Sayar, konferansın sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.