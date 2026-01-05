Berlin'deki sabotajın arkasındaki Volkan Grubu, 2011'den bu yana kritik altyapıyı hedef alıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de 50 bin haneyi elektriksiz bırakan sabotaj eyleminin sorumluluğunu üstlenen Volkan Grubu (Vulkangruppe), 2011'den bu yana kritik altyapıları hedef alan aşırı sol bir örgüt olarak biliniyor.

Alman polisi, Berlin'de enerji altyapısına yönelik saldırının ardından polise gönderilen mektubun, "özgün fail bilgileri" içermesi nedeniyle gerçek kabul edildiğini açıkladı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) raporlarına göre, Volkan Grubu, 2011'den bu yana Berlin ve Brandenburg eyaletinde, aralıklarla kritik altyapılara yönelik kundaklama ve sabotaj eylemleri düzenliyor.

Grup, "çevreci" söylemlerle bugüne kadar demir yolu hatları, enerji nakil kabloları, telekomünikasyon altyapısı ve sanayi tesislerini hedef alan çok sayıda saldırıyla ilişkilendirildi.

Alman güvenlik makamlarına göre, Volkan Grubu, kendisini "antikapitalist ve ekolojik mücadele" söylemiyle tanımlayan, "şiddet yanlısı anarşist" bir yapı olarak değerlendiriliyor.

Grup, enerji altyapısını "kapitalist sistemin ve fosil ekonominin temel dayanağı" olarak gördüğünü ve bu nedenle saldırıları meşru saydığını savunuyor.

Grubun farklı eylemleri sonrası yayımladığı metinlerde, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla dahil enerji şirketleri ve teknoloji altyapıları, "yeşil kapitalizm", "sömürgecilik" ve "doğanın tahribatı" ile ilişkilendiriliyor.

BfV, grubun eylemlerini, aşırı sol çevrelerde yürütülen ve enerji altyapısını hedef alan "Switch off" adlı kampanya çerçevesinde değerlendiriyor.

Söz konusu kampanya, iklim krizine karşı devlet politikalarını tamamen reddederek enerji ağırlıklı sanayi ve altyapının "sabotaj yoluyla durdurulmasını" savunuyor.

Grubun kaç kişiden oluştuğu bilinmiyor

BfV raporlarına göre, Volkan Grubunun kaç kişiden oluştuğu ve nasıl bir örgütlenme biçimine sahip olduğu tam olarak bilinmiyor.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, güvenlik yetkilileri, farklı yıllarda yayımlanan bildirilerin, dil ve içerik açısından büyük benzerliğe sahip olması nedeniyle "kısmen veya tamamı aynı yazar çevresine" işaret ettiğini belirtiyor.

Berliner Morgenpost gazetesinin haberine göre, grup, eylemlerinde sık sık İzlanda'daki yanardağların isimlerine atıf yapıyor.

BfV raporunda, grubun İzlanda'daki yanardağların isimlerini kullanmasının, 2010'da Eyjafjallajökull Yanardağı'nın patlamasının ardından 100 binden fazla uçak seferinin iptal edilmesine ve uluslararası uçuşlarda büyük bir kaosa yol açmasına sembolik bir gönderme olduğu ifade ediliyor.

Tesla fabrikalarına saldırılarla gündeme gelmişti

Grup, 2021 ve 2024'te Tesla fabrikasının elektrik altyapısına yönelik saldırılarla da ilişkilendiriliyor.

Güvenlik yetkililerine göre bu saldırı, sadece Tesla'yı değil, çevredeki işletmeleri, bir kliniği ve Berlin'in bazı bölgelerini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisine yol açmıştı.

Şirket, söz konusu saldırının, yüz milyonlarca avroluk zarara yol açtığını açıklamıştı.

Berlin'de 50 bin hane elektriksiz kaldı

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 50 bin hane ile 2 bin ticari işletme elektriksiz kalmıştı.

Kesinti nedeniyle bölgede yaşayan yüz binden fazla kişi mağdur olmuştu.

Yetkililer kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini açıklamıştı.

Sabotaj eyleminin sorumluluğunu aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkangruppe) üstlenmişti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, aşırı solcu bir örgüt olan Volkan Grubu tarafından kaleme alınarak polise gönderilen bir mektupta, Berlin'in Lichterfelde ilçesindeki bir enerji santraline bağlı kablolara yönelik kundaklamanın "kamu yararına bir eylem" olduğu savunulmuştu.

Mektupta, doğal gaz santralinin başarıyla sabote edildiği vurgulanarak, bunun, fosil yakıt endüstrisine karşı uluslararası bir dayanışma eylemi olduğu ileri sürülmüştü.

Daha az varlıklı semtlerde yaşayanlardan özür dilenen mektupta, grubun zenginlere yönelik sempatisinin sınırlı olduğu belirtilmişti.