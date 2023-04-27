Berlin Büyükelçisi Şen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oyunu kullandı Açıklaması

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Berlin Başkonsolosluğu'ndaki 7 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Şen, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışında hazırladıkları merkezlerde oy verme işleminin 09.00 itibarıyla başladığını söyledi.

" Almanya'da 13 başkonsolosluğumuzun bölgesinde oy verme işlemi sorunsuz şekilde yürüyor, vatandaşımızın ilgisi büyük. Bu ilginin büyük olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diyen Şen, 29 Nisan-1 Mayıs'ta fahri konsoloslukların bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg şehirlerinde de vatandaşların oy kullanabileceklerine dikkati çekti.

Demokrasilerde oy verme işleminin en temel haklardan birisi olduğunu vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, 2014'ten bu yana yurt dışındaki vatandaşlarımıza oy kullanma imkanı sağladı. En son seçimlerde katılım oranı yüzde 50'yi aştı. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Almanya'da 1,5 milyon seçmen var. Bu sayı yurt dışında yaşayan, seçme hakkı olan vatandaşlarımızın yarısına tekabül ediyor. Bu, büyük bir sayı. Bu oranları daha da geliştirmek için, daha da büyütmek için geçmişte olduğu gibi sadece başkonsolosluklarımızın olduğu merkezlerde değil daha geniş alanda çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı verdik. 6 haftalık bir sürede devletimiz, Yüksek Seçim Kurulu ve Dışişleri Bakanlığımız, yurt dışı misyonlarımız, büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuz, yoğun bir mesai harcayarak başarılı bir mesai sonrası seçim merkezi hazırladı. Bununla gurur duyuyoruz."

Oy merkezlerinin sayısının artırılması için çalışmalar sürüyor

Seçime katılımın artırılması hedefi çerçevesinde Alman makamlarına daha fazla merkezde oy kullandırmak için başvurduklarını kaydeden Şen, "Almanya'da bu sayı 26 idi. Alman makamlarıyla görüşmeler sonrası bu sabah 13 başkonsolosluk bölgemizde oy kullanılmaya başlandı. 29 Nisan ve 1 Mayıs arasında ayrıca fahri konsolosluklarımızın bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg şehirlerinde hazırlıklarımızı yaptığımız yerlerde vatandaşlarımız oy kullanacak. Diğer merkezlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Oralarda oy verme merkezlerimizi kurma noktasında henüz olumlu bir cevap alamadık, bu konuda çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Şen, tüm seçmenleri Almanya'daki seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya çağırdı.