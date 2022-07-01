Berlin Büyükelçiliğinde 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi

Türkiye'de her yıl 30 Haziran'da idrak edilen "Koruyucu Aile Günü" vesilesiyle Berlin'de "Almanya Türk Toplumu ve Koruyucu Ailelik" konulu etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, koruyucu aile sisteminin yaygınlaşmasının çocukların sağlıklı gelişimi, mutluluğu ve sağlıkları için elzem olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını kaydeden Şen Türkiye'nin ailesini kaybetmiş sığınmacı çocukların da tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Başar Şen Almanya'da halihazırda sadece Düsseldorf'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği bulunduğunu Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart'ta da Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliklerinin açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Koruyucu aile konusunda geliştirilmesi gereken alanların olduğuna işaret eden Şen, "Sebebi ne olursa olsun ailelerinden alınmak durumunda kalan çocukların öz kimliklerine uygun ailelere verilmesi ve kültürel hassasiyetleri gözetilecek şekilde yetiştirilmesi önem taşımaktadır. Bu noktada Alman makamlarına olduğu kadar Almanya'daki Türk ailelerine de daha fazla sorumluluk düşmektedir." dedi.

Almanya'daki Türklere koruyucu aile olma çağrısında bulunan Başar Şen, "Çıkacağınız yolda yalnız değilsiniz, sizlerin yanınızdayız. Almanya'daki Türk çocuklarının ve gençlerinin karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve onlara sağlıklı bir gelecek sunulması konusunda Alman makamlarına 13 Başkonsolosluğumuzla gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eyalet Eğitim Senatörü Sabine Busse

Berlin Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü Astrid Sabine Busse de koruyucu aile olmanın önemine işaret ederek Berlin'de 2200 çocuğun 1300 koruyucu aile tarafından bakıldığını söyledi.

Yine de bu rakamların yeterli olmadığını dile getiren Busse Familie für Kinder (Aile ve Çocuk) Derneği ile işbirliği yaptıkları ve bu konuda Türk kökenli ailelerin de koruyucu aile olmalarını teşvik etmek istediklerini söyledi.

Koruyucu aile olmayı "altın değerinde bir sorumluluk" olarak niteleyen Busse ne kadar fazla koruyucu aile olunursa çocuklar için o kadar iyi olacağını sözlerine ekledi.

Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşeliği Raci Mazı ve Familien für Kinder Derneği temsilcileri de nasıl koruyucu aile olunacağı konusunda sunum yaptı.

Etkinliğin akabinde Piyanist Gülsin Onay tarafından piyano resitali verildi.