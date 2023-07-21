Berlin Başkonsolosluğunda Aranan Kişi Tespit Edildi

Polis Teşkilatı, Berlin'de bulunan Başkonsolosluğunda başvuru yapan bir kişinin aranma kaydının bulunduğunu tespit etti ve Adalet Bakanlığına bildirdi.

Polis Teşkilatı, Berlin'de bulunan Başkonsolosluğunda başvuru yapan bir kişinin, aranma kaydının bulunduğunun tespit edildiğini ve Adalet Bakanlığına bildirildiğini duyurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Metin Cihan takma ismini kullanan Cihan Y. isimli vatandaşın Başkonsolosluğa yaptığı başvuru sırasında, aranması olduğu tespit edildi. Türk Polis Teşkilatı sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile şahsın bahse konu durumuna yönelik rutin yazışma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA