Berlin, Ağaç Sayısını 1 Milyona Çıkarma Hedefinde

Güncelleme:
Almanya'nın Berlin şehrinde, 2040 yılına kadar ağaç sayısının 1 milyonun üzerine çıkarılması hedefleniyor. Eyalet hükümetinin onayladığı iklim uyum stratejisi çerçevesinde, 3,2 milyar euro yatırım yapılacak. Ancak, projenin siyasi amaçlarla gündeme geldiği eleştiriliyor.

BERLİN, 4 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de ağaç sayısının 15 yıl içinde iki katından fazla artırılarak 1 milyonun üzerine çıkarılması planlanıyor. Plan, eyalet hükümetinin pazartesi günü onayladığı kapsamlı iklim uyum stratejisi çerçevesinde yürütülecek.

An itibarıyla yaklaşık 440.000 ağacın bulunduğu Berlin'de yeni girişimle bu sayının 2040 yılına kadar iki katından fazla artırılması ve böylelikle yeşil alanların çoğaltılmasıyla kentin artan sıcaklara ve aşırı hava koşullarına karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor. 3,2 milyar euro (3,7 milyar ABD doları) tutarında bir yatırımla gerçekleştirilecek olan plan, ağaç dikiminin yanı sıra yeşil alanların güncellenmesi ve yağmur suyu yönetim sistemlerinin geliştirilmesini de içeriyor.

Devlete ait RBB kanalına göre hükümet söz konusu adımı, Berlin'deki kent ormanlarının yıllar içinde azalması nedeniyle attı. Haberde her yıl kesilen ağaç sayısının yeniden dikilen ağaç sayısından daha fazla olduğu belirtildi. 2024 yılında sokaklardan kesilen 5.280 ağacın yerine sadece 2.571 ağaç dikildiği kaydedildi. Haberde kentin ağaç sağlığıyla ilgili son raporuna göre kent merkezindeki ağaçların yarısından fazlasının zarar gördüğü ve bunun kayıtların tutulmaya başladığı 1979 yılından bu yana yaşanan en kötü durum olduğu vurgulandı.

Öte yandan girişim, siyasi amaçlarla başlatılan bir proje olmakla da eleştirildi. Projeyi "tam bir şaka" olarak nitelendiren Hür Demokratik Parti Eyalet Başkanı Christoph Meyer, "eğitim, dijitalleşme ve modern altyapı gibi öncelikler dururken, paranın kelimenin tam anlamıyla toprağa gömüldüğünü" savundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
