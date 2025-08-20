Berkin Usta'nın Adı Belgesel Salonda Yaşatılacak

Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta'nın ismi, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çok amaçlı kongre ve konferans salonunda yaşatılacak.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye binasına ek olarak yapımına başladıkları binanın üst katındaki çok amaçlı kongre ve konferans salonuna milli kayakçı Berkin Usta'nın adını vereceklerini söyledi.

Mart ayında çok üzücü bir olayla eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi ve oğlunun kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını dile getiren Kılıç, "İnşallah bir daha böyle üzücü olaylar yaşamayız. Yahya ağabeyimizi ve kıymetli ailesini rahmetle anıyoruz. Belediye Meclisimizin aldığı kararla çok amaçlı kongre ve konferans salonumuza milli kayakçı ve olimpiyat sporcumuz rahmetli Berkin Usta'nın adını vererek yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Uludağ'da 1. Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde 27 Mart'ta çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya, eşi Fikriye ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetmişti.