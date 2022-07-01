'Berivan'ların at sırtında süt yolculuğu

HAKKARİ'nin Ortaç köyünde yaşayan kadınlar, süt sağmak için her gün at sırtında köye 10 kilometre uzaklıktaki Kanispi Yaylası'na yolculuk yapıyor. 'Berivan'lar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünün Konak mezrasındaki besicilerin yaz ayları ile yayla hayatları başladı. Mezrada oturan ve 'Berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar, zorlu yolları at sırtında aşarak sağım yapılan Kanispi Yaylası'na ulaşıyor. 10 kilometrelik yolculuğun ardından yaylaya ulaşan kadınlar süt sağarken, mahallenin erkekleri de tarlalarda çalışıp, kış ayları için hazırlık yapıyor. 'Berivan'lar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor. 'Berivan'ların yolculuğuna Demirören Haber Ajansı ekibi de eşlik etti.