BERİVAN'I BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32) ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i (61) tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun ifadesi ortaya çıktı. Uslu ifadesinde, Berivan Uslu'yu boşanma davası açtığı için öldürdüğünü söyledi. Öte yandan, Recep Uslu'nun olaydan yaklaşık 1 hafta önce Batman'dan İzmir'e şehirlerarası yolcu otobüsüyle gelip, bir yakınının evinde kaldığı öğrenildi.

Dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu'nun kaldığı eve giden Recep Uslu, iddiaya göre 1'inci kattaki eve balkondan tırmanarak girdi. Recep Uslu, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşi Berivan ile onun ailesine peş peşe ateş etti. Kurşunlar Berivan Uslu ile kız kardeşleri Gülistan ve Şirvan Çelik ile babaları Şemsettin Çelik'e isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Berivan Uslu ile babasının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülistan ve Şirvan Çelik kardeşlerin sağlık durumlarının ağır olduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

POLİSE TESLİM OLMUŞ

Batman'da birlikte yaşarken Recep Uslu'dan şiddet gördüğü için boşanmak isteyen, daha önce de Recep Uslu tarafından bıçakla yaralanan Berivan Uslu'nun yaklaşık 1 ay önce evini terk edip, İzmir'deki babasının yanına taşındığı öğrenildi. Recep Uslu'nun olaydan yaklaşık 1 hafta önce Batman'dan İzmir'e şehirlerarası yolcu otobüsüyle gelip, bir yakınının evinde kaldığı ifade edildi. Uslu'nun cinayetleri gerçekleştirdikten sonra M.U. (2), F.U. (10) ve A.E.U. (9) isimli 3 çocuğunu da yanına alıp, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki polis merkezine teslim olduğu öğrenildi. Uslu, polise verdiği ifadede Berivan Uslu'yu boşanma davası açtığı için öldürdüğünü söyledi. Recep Uslu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu sabah saatlerinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.