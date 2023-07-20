Bergama'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Bilgisayar Kasasında Esrar Bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bilgisayar kasasına zulalanmış vaziyette esrar ele geçirdi. Çok sayıda uyuşturucularında bulunduğu baskınlarda, tacirlerin yöntemi polisi bile şaşırttı.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bilgisayar kasasına zulalanmış vaziyette esrar ele geçirdi. Çok sayıda uyuşturucularında bulunduğu baskınlarda, tacirlerin yöntemi polisi bile şaşırttı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine fırsat vermiyor. Bu çerçevede Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte iki ayrı adres ve bir araca yönelik operasyonlar yaptı. Baskınlarda iki kişi gözaltına alınırken, evlerde ve motosiklette aramalar yapıldı.

Bilgisayar kasasına kokain, skunt, esrar saklamışlar

H.A. isimli sahsın motosikletinde bin 536 gram taş kokain ve 95 gram skunk ele geçirilirken, operasyon genişletildi. İki adres ve bir motosiklette yapılan aramada ise bilgisayar kasasına zulalanmış halde 21 gram kubar esrar, 5 gram skunk ve 2 gram kokain bulundu. Zehir tacirlerinin bu yöntemi polisi bile şaşırttı.

Yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.Ö.'nün ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan arandığı öğrenildi. - İZMİR