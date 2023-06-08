Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İZMİR'in Bergama ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışma kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan N.D. ve S.Ü.'nün evlerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 8 uyuşturucu hap, 4,23 gram metamfetamin, poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 12 yeşil madde, ruhsatsız 3 tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 10 adet 7.65 mm çapında mermi, 10 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. N.D. ve S.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.