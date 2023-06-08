Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kurtuluş Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Ekipler yaptığı aramada, 8 cinsel içerikli hap, 4,3 gram sentetik uyuşturucu, poşetlere konulmuş 12 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 3 tabanca ve çeşitli silahlara ait 20 fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirdi, N.D. ve S.Ü'yü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.