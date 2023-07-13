Bergama'da traktör ile motosiklet çarpışması: 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalede, motosiklette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeler morga kaldırıldı ve traktör sürücüsü gözaltına alındı.