Bergama'da traktör ile motosiklet çarpışması: 2 kişi hayatını kaybetti
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İzmir'in Bergama ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalede, motosiklette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeler morga kaldırıldı ve traktör sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Bergama ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen A.C. (36) idaresindeki motosiklet ile M.Ş'nin (32) kullandığı traktör, Zeytindağ Mahallesi Aktıran mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, A.C. ile motosiklette bulunan İ.Ş'nin (55) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Jandarma, traktör sürücüsü M.Ş'yi gözaltına aldı.