Bergama'da tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya hayatını kaybetti. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, çalışma arkadaşlarının kaybından derin üzüntü duyduklarını belirtti.