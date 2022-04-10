Bergama'da tarımda zararlı böceklere dijital takip

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı "İyi Tarım Uygulamalarında Dijital Feromon Tuzak ile Anında Görüntü" projesi kapsamında yerleştirilen tuzaklar ile zararlı türler gün boyu izleniyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımdaki zararlı türleri erkenden tespit etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Bergama'daki zeytinlik alanların belirlenen bölümlerine 4 adet dijital tuzak yerleştirildi.

Dijital tuzakların kurulumu sırasında gazetecilere bilgi veren Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Ali Şahin, tuzağın içerisine yerleştirilen feromonla birlikte kamerayla veri akışını takip ettiklerini belirterek, "Üreticinin doğru zamanda doğru ilacı tam zamanlı kullanmasını sağlıyoruz. Zeytin güvesi zarar vermeye başlıyor ama üretici bunu kaçırabiliyor. Biz daha öncesinden tuzaklardan bilgi alarak hemen 3-4 farklı lokasyonda bilgileri topluyoruz. Dijital ortamda tüm üreticilerimize bilgileri SMS yoluyla gönderiyoruz. Üretici de o süre içerisinde hemen mücadele etmeye başlıyor" diye konuştu.

Dijital tuzaklar aracılığıyla zeytin sineği, zeytin güvesi gibi zararlı türü ve yoğunluğu merkeze aktaran sistemin, üretim alanlarına gidilmeden zararlı popülasyonun gün boyunca takip edilmesi ve ilaçlanmaya karar verme imkanı sağladığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce zeytinliklerin yanı sıra üzüm bağları, mandalina ve şeftali gibi meyve bahçeleri de olmak üzere 11 ilçede yaklaşık 50 adet yerleştirildiği ifade edilen dijital feromon tuzaklar sayesinde bitkisel üretimde verim ve kalitenin arttırılmasının amaçlandığı aktarıldı.