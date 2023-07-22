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Bergama'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İzmir'in Bergama ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Pınarköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, ancak Saffet Can kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda H.C, U.C. ve Saffet Can tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saffet Can müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Jandarma Bergama İzmir Güncel Haberler

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