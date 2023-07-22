Bergama'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Pınarköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, ancak Saffet Can kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.