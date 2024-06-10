Bergama'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Bergama ilçesinde Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.