Bergama'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncel Haberler
İzmir'in Bergama İlçesinde çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
İzmir'in Bergama İlçesinde çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İzmir'in Bergama ilçesi Yukarıkırıklar Mahallesi'nde 12: 45 te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 2 uçak ile 10 arazöz müdahale edildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: ANKA / Güncel