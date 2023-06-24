Bergama'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz desteğindeki ekiplerce müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz desteğindeki ekiplerce müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel