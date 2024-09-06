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Bergama'da Orman Yangını Çıktı

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İZMİR'in Bergama ilçesinde, Muratlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahalenin 18.13'te yapıldığı bildirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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