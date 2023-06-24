Bergama'da Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bergama'nın Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalleli, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.