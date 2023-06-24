Bergama'da Orman Yangını
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İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çıkan yangına 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz desteğindeki ekiplerce müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel