Bergama'da hırsızlık zanlısı 2 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden çıkan 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin yanındaki çantasında yapılan aramada, bazı ev eşyalarının bulunması üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Polis, eşyaları hırsızlıktan bilgisi de olmayan ev sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan E.T. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.