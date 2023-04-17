Bergama'da hırsızlık zanlısı 2 kişi suçüstü yakalandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden çıkan 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin yanındaki çantasında yapılan aramada, bazı ev eşyalarının bulunması üzerine 2 kişi gözaltına alındı.
Polis, eşyaları hırsızlıktan bilgisi de olmayan ev sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan E.T. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel