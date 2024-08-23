Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaşıkçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 yer ekibi ile dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.