Bergama'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan ve otomobille hastaneye getirilen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi Dolaplıbahçe Sokak'ta içki içen 6 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan Serdar Çam (24) ve Tayfun K. (29), gruptaki bir kişi tarafından otomobille Kınık Devlet Hastanesine getirildi.

Serdar Çam müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Tayfun K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli Polat A'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.