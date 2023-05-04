BERGAMA ÇEVRE YOLU'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, trafiğe açılan Bergama Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Çevre yolunun zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığını belirten Dağ, "Bu yol sayesinde, hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak, yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç da sağlanmış olacak. Her şeyin ötesinde bu yol Bergama, Akhisar, Soma, Kınık, Kırkağaç, Dikili, Ayvalık'a ve özellikle İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kullanarak Dikili'ye, Ayvalık'a giden vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, 420 milyon lira bedelle yapılan ve trafiğe açılan çevre yolunda araç geçişleri başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bergama'nın şehir içi trafiğini rahatlatmasının yanı sıra yıllık 140 milyon lira kazanç sağlanması beklenen çevre yolunda incelemelerde bulundu ve Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'den çevre yoluyla ilgili bilgi aldı. Dağ'a, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli eşlik etti. Bergama Çevre Yolu'nu uzun zamandır takip ettiklerini belirten Dağ, "Şehir içi trafiğini çok rahatlatacak bir yol özelliği taşıyor. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapılması, Akhisar ve Soma çıkışlarından vatandaşlarımızın turizm bölgelerine gidişi, buradaki trafiği ciddi anlamda artırmıştı. Bu yolun bir planı vardı ancak İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılışı ile buradaki yoğunluk çok daha arttı. Bu yüzden bu yol daha öncelikli hale geldi" ifadelerini kullandı.

ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF

Çevre yolunun yatırım bedelinin 420 milyon lira olduğunu aktaran Dağ, Bergama'da yıllık ortalama 19 bin 61 aracın geçtiğini ifade ederek, "Bu, Bergama nüfusu bağlamında baktığımızda çok ciddi bir sayı. Onun için bu yolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yol sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç da sağlanmış olacak. Her şeyin ötesinde bu yol Bergama, Akhisar, Soma, Kınık, Kırkağaç, Dikili, Ayvalık'a ve özellikle İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kullanarak Dikili'ye, Ayvalık'a giden vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Biz de bugün açılışın müjdesini hemşehrimiz ile paylaşmak istedik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da nasıl duble yollarda, otoyollarda, yüksek hızlı trende devrimler ortaya koymuşsak yine devrimler ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

'BERGAMA ARTIK BİR KAVŞAK NOKTASI'

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise "İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılmış olası, Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmış olması, bölgemizi çok daha önemli hale getirdi. Çanakkale Köprüsü, Kaz Dağları geçişi, yine bölgemizi Avrupa otoyoluna bağlayan bir güzergah haline getirdi. Bergama artık bir kavşak noktası. Şehir içerisinden yıllardır ağır trafik akıyordu. Artık bu durumdan kurtuluyoruz. Büyük bir yatırım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Bergama'yı ziyaret ettiğinde sözünü vermişti. Bakanlık hızlıca programına aldı. Toplam yolun imalatı, bağlantı yolları ile beraber 10 kilometre. Uzunluğu 7 kilometre. Şehrin doğusundan batısına geçişini kolaylaştıran bu yol, şehir içi trafiğini azaltacak. İzmir tarafından girdikten sonra Göçbeyli, İvrindi ve Kınık Soma kavşağına çıkıyor" diye konuştu.

Bergama Çevre Yolu'nda incelemelerin ardından Dağ ve Koştu, çevre yolunu kullanan sürücülere el sallayarak hayırlı yolculuklar diledi.